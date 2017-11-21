​Türklerin en büyük miraslarından olan ve günümüzde kaybolmaya yüz tutan bazı geleneklerin yok olmaması için Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışma başlattı.

Türklerin en büyük miraslarından olan ve günümüzde kaybolmaya yüz tutan bazı geleneklerin yok olmaması için Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışma başlattı. Bakanlık, 4 farklı Türk kültür mirasını da koruma altına aldırmak için başvurularını yaptı.

Bakanlık, ‘Islık Dili’, Türklerin destanlarını anlattığı ‘Dede Korkut Masalları’, ‘Geleneksel Türk Okçuluğu’ ve ‘Bahar kutlaması: Hıdrellez’ konularında hazırladığı dosyalarla UNESCO’ya başvurdu. ‘Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik dosyalarının “İnsanlığın Somut olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi”ne 2018 yılında, Geleneksel Türk Okçuluğu dosyasının ise 2019 yılında değerlendirmeye alınması bekleniyor. Ayrıca Islık Dili ve Hıdrellez dosyalarının bu yıl sonunda listeye kaydedilmesi gündemde.