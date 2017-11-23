Gündemİstanbul, Ankara ve bazı illere yağış uyarısı
İSTANBUL

İstanbul ve Ankaralılar dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu (5 günlük)

İstanbul, Ankara ve bazı illere yağış uyarısı

Meteoroloji 23 Kasım Perşembe (bugün) için hava durumu tahminlerini açıkladı. Ankara öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, İstanbul sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. İzmir de ise yağış beklenmiyor.

Haber MerkeziIHAYeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Karadeniz kıyı kesimi, Marmara'nın kuzeydoğusu ile Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükselecek, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 6
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 15
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 18
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17
  • Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 8
  • Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur, iç kesimleri kar yağışlı 10
  • Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı -4
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9
  • İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul hava durumu -5 günlük

Ankara hava durumu - 5 günlük

İzmir hava durumu - 5 günlük

6 ilde bine yakın mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı
GÜNDEM
6 ilde bine yakın mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı

Başkente mevsimin ilk karı
FOTOĞRAF11
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Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Title
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Title
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Title
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Title
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Title
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Title
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Title
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Title
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Title
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Title
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Başkente mevsimin ilk karı
Ankara'da gece boyunca etkili olan yağmur kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde Çankaya'ya bağlı Dikmen, Oran, İncek ve Ahlatlıbel bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.
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