İstanbul, Ankara ve bazı illere yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Karadeniz kıyı kesimi, Marmara'nın kuzeydoğusu ile Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükselecek, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 6 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 15

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 15 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Parçalı ve az bulutlu 18 Adana: Parçalı ve az bulutlu 18

Parçalı ve az bulutlu 18 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Parçalı ve az bulutlu 17 Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 8

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 8 Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur, iç kesimleri kar yağışlı 10

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur, iç kesimleri kar yağışlı 10 Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı -4

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı -4 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9

Parçalı ve çok bulutlu 9 İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul hava durumu -5 günlük

Ankara hava durumu - 5 günlük

İzmir hava durumu - 5 günlük

GÜNDEM 6 ilde bine yakın mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı