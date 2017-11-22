İstanbul'a yağmur Ankara'ya kar yağışı uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kütahya, Eskişehir ve Elazığ çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara'nın doğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden, Marmara ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimleri hafif kar yağışlı 6

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimleri hafif kar yağışlı 6 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 15

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 15 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15

Parçalı ve az bulutlu 15 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 13

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 13 Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

Parçalı ve az bulutlu 17 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Parçalı ve az bulutlu 18 Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 11

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 11 Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -1

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -1 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10

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