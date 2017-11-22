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İSTANBUL

Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

İstanbul'a yağmur Ankara'ya kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 22 Kasım Çarşamba (bugün) için hava durumu tahminlerini açıkladı. Ankara bugün, parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimleri hafif kar yağışlı, İstanbul parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, İzmir ise, parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan bir çok ile de kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Haber MerkeziIHAYeni Şafak
İstanbul'da akşam saatlerinde yağış bekleniyor.
İstanbul'da akşam saatlerinde yağış bekleniyor.

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kütahya, Eskişehir ve Elazığ çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara'nın doğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden, Marmara ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimleri hafif kar yağışlı 6
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 15
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 15
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 13
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 17
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18
  • Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 11
  • Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11
  • Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -1
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10

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Ankara hava durumu (5 günlük)

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