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İstanbul'da yolculara bıçak çeken şoför görevden alındı

İstanbul'da yolculara bıçak çeken şoför görevden alındı

İBB, OTOBÜSAŞ'de görev yapan bir şoförün yolculara bıçak çektiği iddiası üzerine açıklama yaptı. İBB'den yapılan açıklamada, yapılan ilk değerlendirme sonucunda, şoförün görevden men edildiği, sertifikasına el konularak gerekli işlemler başlatıldığı belirtildi.

Haber MerkeziAA
İstanbul'da yolculara bıçak çeken şoför görevden alındı
İstanbul'da yolculara bıçak çeken şoför görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), OTOBÜSAŞ'de görev yapan bir şoförün yolculara bıçak çektiği iddiası üzerine açıklama yaptı.

İBB'den yapılan açıklamada, Taksim-Basın Sitesi hattında çalışan OtobüsAŞ'de görevli şoförün İncirli durağında yolcularla tartıştığına dikkat çekildi.

Şoförün çıkan arbede sırasında bıçak çekerek yolculara yönelttiği kaydedilen açıklamada, "Emniyete intikal eden olayla ilgili şoför ve yolcuların ifadelerine başvuruldu. Adli soruşturma devam ediyor. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda, şoför görevden men edilip, sertifikasına el konularak gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.

Otobüs şoförü vatandaşlara bıçak çekip böyle saldırdı!
OYNAT00:27
Otobüs şoförü vatandaşlara bıçak çekip böyle saldırdı!
Taksim-Basın Sitesi hattında çalışan bir otobüs şoförü İncirli'de durakta bekleyen yolcularla tartışınca vatandaşlara bıçak çekti. Şoförün yolculara bıçak savurduğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüs şoförünün görevden men edildiğini öğrenildi.
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