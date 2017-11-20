İstanbul'da yolculara bıçak çeken şoför görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), OTOBÜSAŞ'de görev yapan bir şoförün yolculara bıçak çektiği iddiası üzerine açıklama yaptı.

İBB'den yapılan açıklamada, Taksim-Basın Sitesi hattında çalışan OtobüsAŞ'de görevli şoförün İncirli durağında yolcularla tartıştığına dikkat çekildi.

Şoförün çıkan arbede sırasında bıçak çekerek yolculara yönelttiği kaydedilen açıklamada, "Emniyete intikal eden olayla ilgili şoför ve yolcuların ifadelerine başvuruldu. Adli soruşturma devam ediyor. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda, şoför görevden men edilip, sertifikasına el konularak gerekli işlemler başlatılmıştır" denildi.