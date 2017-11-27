İzmir'de 2018 yılından geçerli suya yüzde 10 zam yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere, suyun metreküp fiyatına yüzde 10 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen İZSU Genel Kurulu'nun kasım ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu'nda oy çokluğu ile kabul edilen su zammı görüşüldü.

Yapılan oylamada, 1 Ocak'tan itibaren suyun metreküp fiyatına yüzde 10 zam yapılmasına karar verildi.

0-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 4,16 liradan 4,58 liraya yükseldi

Alınan kararla konut abonelerinde 0-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 4,16 liradan 4,58 liraya yükselirken, 21 metreküp ve üzeri için uygulanan fiyat 9,28 liradan 10.21 liraya çıktı. Konut dışı kademesiz tarife 9,57 liradan 10,53 liraya, resmi daire kademesiz tarife ise 9,11 liradan 10,02 liraya yükseldi.

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AK Parti Grubu su zammına ret oyu verirken, yüzde 10'luk zammı eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, "2017 yılı ocak ve temmuz aylarında yaptığınız zamlar ve bu son yaptığınız zamla birlikte İzmir'de son bir yıl içinde suya toplamda yüzde 25 oranında zam yapılıyor." dedi.

"İzmir sadece zamda değil, su kaçakları konusunda şampiyonluğa oynuyor"

Elindeki gazete kupürlerine gösteren Doğan, 24 yıl önce elinde bidon ile tankerler önünde su bekleyen İzmirlilerin, yapılmayan su ve kanal hizmetlerinden dolayı hala tankerler önünde su beklediğine işaret etti.

Doğan, her yıl hazırlanan bütçelere rağmen İZSU yatırımlarının bir türlü tamamlanamadığını, kurumunun İzmir halkına hizmet vermediğini öne sürerek, şunları söyledi:

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"Geçen sene 3,60 liradan sattığınız suyu 4,58 liraya satacaksınız. Neredeyse 1 liraya yakın bir zam söz konusu olacak. İstanbul'da dönem başı ile sonu arasında yüzde 10'luk su zammı varken, İzmir'de yüzde 25'lik bir su zammı var. Balıkesir suya yüzde 25 indirim yaptı. İstanbul daha sonra suya yüzde 5 indirim yaptı. Bursa yüzde 10 indirim yaptı. Ankara'da, Manisa'da ve Eskişehir'de suya zam yok. Çanakkale'de suya 5 yıldır zam yok. İzmir sadece zamda değil, su kaçakları konusunda şampiyonluğa oynuyor."

Doğan, İzmir'de hala arıtmaların doğru düzgün çalışmadığını belirterek, "Kentin göbeğinden Karataş semtinde denize kirli su boşalıyor. Yüzülebilir Körfez Projesi için gelecek yıl sadece 85 milyon lira kadar bir harcama bedeli ön görülmüş. 2 yıl boyunca izin izin diye kıyameti kopardınız ancak izin almanıza karşın, aradan geçen bunca zamana kadar bir çivi dahi çakılmadı." diye konuştu.