Jandarma operasyonun fotoğraflarını paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığınca, güvenlik güçlerinin Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde yürüttüğü terör operasyonundan fotoğraflar paylaşıldı.
Komutanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nın, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonuna ilişkin fotoğraflar yer aldı.
Fotoğraflarda, güvenlik güçlerinin çalışmalarını yüksek rakımda ve zorlu koşullarda yürüttüğü görülüyor.
Fotoğraflarda, güvenlik güçlerinin çalışmalarını yüksek rakımda ve zorlu koşullarda yürüttüğü görülüyor.