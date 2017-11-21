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ŞIRNAK

Jandarma Bestler-Dereler'de yürütülen operasyondan fotoğrafı paylaştı

Jandarma operasyonun fotoğraflarını paylaştı

Jandarma Genel Komutanlığı, güvenlik güçlerinin Bestler-Dereler'de yürüttüğü operasyondan fotoğraflar paylaştı.

Haber MerkeziAA
Bestler-Dereler bölgesindeki operasyon zor şartlara rağmen devam ediyor.
Bestler-Dereler bölgesindeki operasyon zor şartlara rağmen devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığınca, güvenlik güçlerinin Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde yürüttüğü terör operasyonundan fotoğraflar paylaşıldı.

Komutanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nın, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonuna ilişkin fotoğraflar yer aldı.

Fotoğraflarda, güvenlik güçlerinin çalışmalarını yüksek rakımda ve zorlu koşullarda yürüttüğü görülüyor.

Fotoğraflarda, güvenlik güçlerinin çalışmalarını yüksek rakımda ve zorlu koşullarda yürüttüğü görülüyor.

Şırnak'ta terör operasyonu
FOTOĞRAF5
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Şırnak'ta terör operasyonu
Title
Jandarma Genel Komutanlığınca, güvenlik güçlerinin Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde yürüttüğü terör operasyonundan fotoğraflar paylaşıldı.
Title
Komutanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nın, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonuna ilişkin fotoğraflar yer aldı.
Title
Fotoğraflarda, güvenlik güçlerinin çalışmalarını yüksek rakımda ve zorlu koşullarda yürüttüğü görülüyor. ​
Title
Şırnak'taki terör operasyonu
Şırnak'ta terör operasyonu
Jandarma Genel Komutanlığınca, güvenlik güçlerinin Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde yürüttüğü terör operasyonundan fotoğraflar paylaşıldı. Komutanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çakırsöğüt Jandarma Tugayı'nın, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesindeki operasyonuna ilişkin fotoğraflar yer aldı. Fotoğraflarda, güvenlik güçlerinin çalışmalarını yüksek rakımda ve zorlu koşullarda yürüttüğü görülüyor.
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