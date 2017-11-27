Kadına şiddeti meşru görüyor

Kılıçdaroğlu’nun kadına şiddeti meşru gördüğünü dile getiren Erdoğan, CHP’li kadınların tepkisiz kalmasını da eleştirdi.

BÖYLE BİR BAKIŞ AÇISI OLABİLİR

Erdoğan şunları söyledi: “Ana muhalefetin başındaki zat kadınlara yönelik toplantıda diyor ki: Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa, akşam tencere kaynamıyorsa, bu erkek de gelir hıncını karısından alır. Bunu diyen Bay Kemal. Böyle çarpık bir zihniyet olur mu? Böyle bir bakış açısı olabilir mi? Bu kadına şiddeti alenen meşru gören bir anlayıştır. Ana muhalefetin başındaki zatın her seçim yenilgisinden sonra evde neler yaptığını düşünmek bile istemiyorum.

CHP’DEKİ KADIN ZİHNİYETİ BU

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Bir kadın meclis üyesine karşı bu tavrı takınan bir belediye başkanına ancak “Sen ne yapıyorsun?” deyip onu yuhalamaları gerekirken tam aksine onu alkışlıyorlar. İşte bu da CHP’deki kadın zihniyetinin nerede olduğunu gösteriyor. 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni anma günü, valime talimatı verdim: O gün Çanakkale Belediye Başkanı’na orada söz vermeyeceksin. Seçimle bir belediye meclisine üye olarak girmiş bir meclis üyesini o meclisten kovan insan bunun bedelini ödemelidir.”