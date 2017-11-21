Kahraman yeniden başkan

İsmail Kahraman, Meclis’in 26. Dönem ikinci yarısı için yeniden TBMM Başkanlığı’na seçildi.

TBMM Genel Kurulu’nda dün Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı. Seçimde, AK Parti’den İsmail Kahraman, yedek aday Tamer Dağlı, CHP’den Zekeriya Temizel, HDP’den Selma Irmak, MHP’den Celal Adan, İYİ Parti’den Yusuf Halaçoğlu yarıştı.

İlk iki turda üye tamsayısının 3’te 2’si (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) arandı. Birinci ve ikinci turda oy çoğunluğu sağlanamadığı için Meclis Başkanı seçilemedi. Birinci tura 500 milletvekili katıldı, 4 oy geçersiz sayıldı. Kahraman 260, Dağlı 38, Temizel 113, Adan 40, Halaçoğlu 6, Irmak 39 oy aldı. İkinci tur oylamada ise Kahraman 257, Temizel 122, Adan 38, Irmak 40, Dağlı 37, Halaçoğlu 7 oy aldı.

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ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

Üçüncü tur oylamada salt çoğunluk arandı. AK Parti’nin yedek adayı Tamer Dağlı Başkanlık Divanı’na sunduğu dilekçe ile adaylıktan çekildi. Üçüncü turda 289 oy alan Kahraman yeniden Meclis Başkanlığına seçildi. Son turda Temizel 124, Adan 36, Irmak 37, Halaçoğlu da 7 oy aldı.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Kahraman, yeniden Meclis Başkanı olarak seçilmesinin ardından Genel Kurul’da teşekkür konuşması yaptı. Kahraman, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını saygı ile selamlıyorum. 26. yasama dönemi siyasi tarihimizde müstesna bir yere sahip olacaktır. FETÖ örgütünün kullanılması ile devletimiz yok edilmekle karşı karşıya geldi. Milletimizin kalbi Meclisimiz savaş uçakları ile bombalandı, helikopterlerle ateş altına alındı. Milletimiz parti farkı gözetmeksizin, milli birlikte ve kardeşlik ruhu ile meydanları doldurdu. Millet ve devlet düşmanlarından adalet önünde hesap sorulmaktadır. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz. Bayrağımızdaki kırmızı renk ceddimizin kanıdır. Hepimizin payı vardır. Dostluğumuzu ve kardeşliğimizi toplumun karşısında da sergilemeliyiz. Dostluk önce insanın kendisi ile barışık olması ile başlar” diye konuştu.

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