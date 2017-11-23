Kahramanmaraş'taki FETÖ operasyonunda 4 kişiye hapis cezası

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 7 sanıktan 4'üne 9 yıl ila 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 7 sanığın yargılandığı davaların duruşmaları görüldü.

Tutuklu yargılanan Akif Palta savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.

Sanık Palta, ByLock'un yüklendiği tarihte babasının vefat ettiğini, böyle bir süreçte söz konusu programı yüklemesinin imkansız olduğunu savunarak, "Ben gerçekten insanlara faydalı olmaya çalıştım, 1997 yılında memur oldum. Bu örgüt tarafından herhangi bir yardım almadım. Bu örgüt yüzünden ben ve ailem mağdur oldu. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

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9 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Palta'ya 9 yıl hapis cezası verdi.

Tutuklu sanık Sinan Tolu da ByLock kullanmadığını, örgüt üyesi olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, Tolu'yu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Eski öğretmen Murat Kurmaz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, "ByLock programını kullanmadım. Ben kanunsuz hiçbir işe karışmadım. Darbe girişiminin olduğunu gün darbe başarısız olsun diye sabaha kadar dua ettim. Ailem zor durumda tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

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Mahkeme Kurmaz'a da 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Eski polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis

Eski polis memuru Ömer Kalay ByLock programını kullanmadığını ve HTS kayıtlarını kabul etmediğini belirtti.

Sanık Kalay, "Ben o yapının dershanelerine gitmedim. Polislik yaptığım dönemlerde örgüt üyeleri gibi rahat yerlerde görev yapmadım. Hakkında ifade veren tanıklar kendilerini kurtarmak için bana böyle iftira atıyorlar." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Kalay'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Eski öğretim görevlileri Süleyman Ç, Elif K. ve Hamdullah K'nin ise beraatına karar verildi.

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