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FETÖ haberleri: Ayşenur Parıldak 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Parıldak'a FETÖ'den hapis

Kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Haber MerkeziAA
Ayşenur Parıldak, kapatılan Zaman gazetesinde muhabirdi
Ayşenur Parıldak, kapatılan Zaman gazetesinde muhabirdi

Kapatılan Zaman gazetesinin muhabiri Ayşenur Parıldak, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Parıldak ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, daha önce verdiği ve Parıldak'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, ceza verilirken alt sınırdan uzaklaşılması yönündeki görüşünü tekrarladı.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Parıldak, ByLock kullandığı ve suç içerir tweet'ler attığı yönündeki suçlamaları reddederek, "Tek suçum Zaman gazetesinde çalışmak. Keşke çalışmasaydım. Gazetede önde gelen herkes yurt dışına gitmiş, 'basın özgürlüğü' diye tweet atıyorlar. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum." dedi.

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Parıldak'ın avukatı İrem Danacıoğlu da müvekkilinin suç işlemediğini savundu ve beraat talebinde bulundu. Danacıoğlu, müvekkilinin 16 aydır tutuklu olduğunu anlatarak, beraat verilmeyecekse de tahliyesini istedi.

Son sözü sorulan Parıldak, "Beraatımı talep ediyorum. Çok yoruldum" ifadesini kullandı.

Mahkeme, Parıldak'ı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak önce 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, takdiri indirimle cezayı 7 yıl 6 ay hapse indirdi.

Parıldak'ın tutukluluğunun devamı da kararlaştırıldı.

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