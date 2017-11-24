Kastamonu'da 81 köye kar engeli

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
Kar nedeniyle kent merkezinde 3, Ağlı'da 3, Azdavay'da 10, Daday'da 3, Devrekani'de 25, İhsangazi 3, İnebolu 5, Küre'de 15 ve Pınarbaşı'nda 13, Şenpazar 1 olmak üzere 81 köye ulaşım sağlanamıyor.
Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde gün içerisinde kapanan 86 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.
Kapalı köy yollarında özel idare ekiplerinin açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.