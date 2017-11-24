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KASTAMONU

Kastamonu'da 81 köye kar engeli

Kastamonu'da il kar yağışı nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarında özel idare ekiplerinin açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Haber MerkeziAA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Kar nedeniyle kent merkezinde 3, Ağlı'da 3, Azdavay'da 10, Daday'da 3, Devrekani'de 25, İhsangazi 3, İnebolu 5, Küre'de 15 ve Pınarbaşı'nda 13, Şenpazar 1 olmak üzere 81 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde gün içerisinde kapanan 86 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Kapalı köy yollarında özel idare ekiplerinin açma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
FOTOĞRAF265
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Title
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Yurdun dört bir yanında ilk kar yağışı
Türkiye'nin büyük bir bölümünde bugün mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Başlıca Ankara, Sivas, Erzurum, Kayseri, Bolu gibi şehirlerde etkili olan kar yağışı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olurken bazen de güzel görüntülere sahne oldu.
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