Kılıçdaroğlu'nu kadınlardan özür dilemeye çağırdı

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir programda sarfettiği ve kadına yönelik şiddete adeta mazeret ürettiğini ileri sürdüğü sözlerinin utanç verici olduğunu" söyledi.

"Bu cinsiyetçi, kadını aşağılayan, kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran dili kınıyorum." diyen İnceöz, erkeğin maddi anlamda sıkıntı çekmesinin, kadına şiddet için bir gerekçe olamayacağını, "bu şekilde bir yaklaşımın kadına yönelik şiddeti meşrulaştırdığını, daha da ileri giderek körüklediğini" bildirdi.

İlknur İnceöz, "Hepimiz biliyoruz ki kadına yönelik şiddet, bireyde tüm insani değerlerin yok olması anlamına geliyor. Bu açıdan CHP Genel Başkanının sözleri, hangi düşüncede olursa olsun tüm kadınları ve milletimizi derinden yaralamıştır." ifadesini kullandı.

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"Malum çevrelerin kör ve sağır tutumları"

İnceöz, şöyle konuştu:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün yıldönümünde, bu can alıcı konuda bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yapılması gerekenlerle ilgili bir gündem oluşturma gayreti varken ve kadına yönelik şiddetin önüne geçecek, farkındalık oluşturacak mesajlar beklerken, Kılıçdaroğlu’nun adeta ateşe körükle gidercesine sarfettiği bu sözler ibret vesikası olmuştur. Kılıçdaroğlu’nun kadına şiddeti meşrulaştırma çabasının yanında, sözde kadın hakları savunucularının ve her fırsatta kadınlar üzerinden rant peşinde koşan malum çevrelerin kör ve sağır tutumları da dikkat çekicidir.

Kılıçdaroğlu’nu, bu sözlerinden ötürü tüm kadınlardan ve milletimizden özür dilemeye çağırıyorum. AK Parti iktidarları olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, geride bıraktığımız 15 yılda kadın hakları konusunda önemli reformlar gerçekleştirdik. Kadınların, çalışma hayatı başta olmak üzere eğitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlardaki konumlarını güçlendirmek için önemli adımlar attık."