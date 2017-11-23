GündemKılıçdaroğlunun kadına şiddet sözüne Bakan Kayadan tepki
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’nun 'kadına şiddet' sözüne Bakan Kaya’dan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Erkek işsizse hıncını karısından alır" şeklindeki açıklamasına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'dan tepki geldi. Kaya twitter adresinden, "Kılıçdaroğlu’nun kadına şiddeti adeta meşru gören sözlerini kınıyorum. Bu sözleri sadece kadınlarımızı değil, tüm toplumumuzu yaralamıştır" paylaşımında bulundu.

Haber MerkeziIHA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Erkek işsizse hıncını karısından alır" açıklamasını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa bu erkek de hıncını gelir, karısından alır" şeklindeki açıklamasına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’dan tepki geldi. Tepkisini sosyal medya hesabı Twitter’dan dile getiren Bakan Kaya, "Kılıçdaroğlu’nun kadına şiddeti adeta meşru gören sözlerini kınıyorum. Bu sözleri sadece kadınlarımızı değil, tüm toplumumuzu yaralamıştır" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI