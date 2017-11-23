Kırıkkale'de 16 FETÖ sanığına hapis cezası

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında örgütün sözde "emniyet imamları"nın da bulunduğu 13'ü tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada sanıklara 2 yıl 10 ay ile 9 yıl 2 ay arasında hapis cezası verildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan tutuklu sanıklardan Hıdır Tatlı, Karaman'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan sözde "emniyet imamları" olduğu iddia edilen Hasan Kobalay ve Erdem Ayyıldız, savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

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Diğer tutuklu sanık eski Emniyet Amiri Erhan Akbaba da FETÖ ile hiçbir ilgisinin olmadığını, çocuklarını bu yapının okuluna göndermediğini, para yardımında bulunmadığını ve bunlarla ilgili de bir iddianın olmadığını savundu.

Bir diğer tutuklu sanık eski polis memuru Adem Bozer ise emniyette hiçbir zaman önemli şubelerde çalışmadığını öne sürerek, "Eğer bu örgüte üye olsaydım önemli birimlerde çalışırdım. FETÖ üyesi değilim, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklar Hasan Kobalay ve İbrahim Özesen'e 9 yıl 2 ay, Erdem Ayyıldız'a 9 yıl 22 gün, Harun Özdemir ve Hulusi Özdemir'e 8 yıl 9 ay, Hıdır Tatlı, Mesut Zengindemir ve Metin Cihan'a 8 yıl 5 ay 7 gün, Recep Çelebi'ye 8 yıl 1 ay 15 gün, Zeki Pamuk'a 7 yıl 8 ay 15 gün, Erhan Akbaba ve Serkan Yardımcı'ya 7 yıl 6 ay, Adem Bozer'e 7 yıl 1 ay hapis cezası ile tutukluluklarının devamına karar verdi.

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Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Tuncay Doğan ve Mustafa Ayyıldız'a da 7 yıl 1 ay hapis cezası vererek tutuklanmalarına, diğer tutuksuz sanık Oğuz Altınok'a 2 yıl 10 ay hapis cezası vererek adli kontrolünün kaldırılmasına hükmetti.

Öte yandan, bütün sanıklar "silahlı terör örgütü kurmak" suçundan ise beraat etti.