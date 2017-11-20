Kırklareli'nde kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 7, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 6, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında ise 5 santimetre olarak ölçüldü.

Kofçaz ilçesinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı araçlar yolda kalırken, Demirköy ilçesinde de sürücüler zor anlar yaşadı.

Emniyet ekipleri zinciri olmayan araçlara müsade etmiyor

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda zinciri olmayan araçların trafikte ilerlemesine müsaade etmiyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

REKLAM

Dereköy köyünde vatandaşlardan Necdet Akay ise sabah saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını belirten Akay, yağış nedeniyle sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığını belirtti.

Bazı vatandaşlar ise kar topu oynamak için Dereköy Sınır Kapısına gelerek eğlendi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.