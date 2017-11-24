Manisa merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama

Manisa merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik Akhisar ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen 3'ü suça sürüklenmiş çocuk toplam 14 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Kasım'da Akhisar ve İstanbul'da önceden belirlenen 22 adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar, uyuşturucu hap, 8 av tüfeği, 2 tabanca ve bir kurusıkı tabanca, 72 av tüfeği fişeği ve 30 tabanca mermisi ele geçirilmişti.