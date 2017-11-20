Mardin’de 45 bin 640 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’de zehir tacirlerine ve kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda yüzlerce paket sigara ve uyuşturucu ele geçirildi.
- Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Kaçakçılık olayları ve uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine" yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda; operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 45 bin 640 paket kaçak sigara, 155 kilogram kaçak nargile tütünü, 49 adet kaçak cep telefonu, 284 gram kaçak kubar esrar, 18.5 gram esrar toz 14 adet ectasy hap ele geçirildi.
Olaylarla ilgili yakalanan 36 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.