Mardin’de 45 bin 640 paket kaçak sigara ele geçirildi Mardin'de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 45 bin 640 paket kaçak sigara ile birlikte 155 kilogram kaçak nargile tütünü, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 36 kişi ise gözaltına alındı.

Haber Merkezi 20 Kasım 2017, 20:56 IHA