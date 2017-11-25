Mardin'de uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan denetimlerde uyuşturucu ve bahisçilere baskın düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Kızıltepe ilçesinde terör örgütlerinin finans kaynakları olan uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesi ve yasa dışı bahis oyunlarının engellenmesine yönelik olarak operasyon yapıldığı bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklama