Memur-Sen'den Irak'taki depremzedelere 50 bin liralık yardım

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'a Irak'taki depremzedeler için 50 bin liralık yardım çeki takdim etti.

Yalçın ile Kınık, Türk Kızılayı Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Kınık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Irak-İran sınırında meydana gelen depremin hemen ardından Türk Kızılayı olarak, Elazığ, Muş, Van ve Adana'dan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile birlikte 70 tır yardımı yola çıkardıklarını ve Irak'taki depremzedelere ulaştırdıklarını belirtti.

'Elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık'

Irak'ta depremden etkilenen bütün bölgelere yardım etmek için çalıştıklarını söyleyen Kınık, "Halepçe, Süleymaniye bölgelerindeki vatandaşlar bizi görünce sanki kendi belediye başkanları gelmiş gibi 'Evimizde şu oldu, ahırımız yıkıldı, şunlara ihtiyacımız var' gibi cümlelerle sıkıntılarını anlatarak, bizden talepte bulundular. Biz de elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalıştık." dedi.

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Birinci vazifesi sendikacılık olmasına karşın Memur-Sen'in afet ve acil durumlarda sivil toplum kuruluşu gibi çalıştığını ifade eden Kınık, yapılan yardımların önemine dikkati çekti.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın da üyelerinin haklarını korumak, sosyal ve ekonomik durumlarını iyileştirmek için yaptıkları çalışmaların yanında, yeryüzünün neresinde olursan olsun insanlığın sorunlarına karşı duyarlılıkla hareket etme anlayışında olduklarını kaydetti.

Güçlerinin yettiği ölçüde mazlum ve mağdurlara yardım etmeye çalıştıklarını dile getiren Yalçın, "Sosyal sorumluluğu yerine getirmek ve kamuoyu bilincini diri tutmak için Memur-Sen olarak Türk Kızılayına yardım çeki takdim etmek istedik." diye konuştu.

Görüşmenin sonunda Yalçın, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık'a 50 bin liralık yardım çekini iletti.