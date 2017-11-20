Metrobüs yolunda kaza

Edirnekapı metrobüs durağında yolcuları bırakmak için duran metrobüse hat yolunun güvenliğini sağlayan araç arkadan çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.Kaza, Edirnekapı Metrobüs durağında saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Söğütlüçeşme istikametine seyir halindeki metrobüs, yolcuları indirmek için Edirnekapı metrobüs durağında durdu. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen hat yolunun güvenliğini sağlayan bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı duramayarak metrobüse arkadan çarptı. Güvenlik şirketinin aracında bulunan bir kişi araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı şahıs hastaneye götürülürken durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazanın ardından metrobüs seferleri bir süre aksamalı olarak gerçekleştirildi. Araçların kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

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Metrobüs durağında bekleyen bir vatandaş, “Metrobüs yoluna araç girmiş. Arkadan metrobüse çarpmış. Şimdi biz de burada bekliyoruz. Metrobüs ne zaman hizmet verecek? Onu bekliyoruz” dedi.