MHP’den 2 isme ihraç talebi

Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 2 parti üyesinin yönetim kurulu kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği bildirdi. MHP’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

MHP Düzce İl Yönetim Kurulu olarak partimiz mensubu Yakup Doğan ve Ercan Katırcıoğlu’nun başka bir siyasi partiyle ilgili faaliyetlerde bulunduğu tarafımızca tespit edilmiştir. Partimiz mensubu bu kişiler diğer siyasi partiyle alakalı yapmış oldukları siyasi faaliyetler sebebiyle MHP Düzce İl Yönetim Kurulu olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişlerdir.