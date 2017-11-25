Muğla 5.1 şiddetinde sallandı

Yerin 25.44 kilometre derinliğinde olan deprem, Ula'nın yanı sıra, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Muğla'nın Ula ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 00.49'da meydana geldi. Yerin 25.44 kilometre derinliğinde olan deprem, Ula'nın yanı sıra, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi.

MUĞLA VALİSİ: ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Muğla Valisi Esengül Civelek, meydana gelen depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını söyledi.

Civelek depremde ilk bilgilere göre can veya mal kaybı olmadığını ifade etti.

İlçede ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü belirten Civelek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok" diye konuştu.

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Öte yandan, ilçede saat 00.49'da gerçekleşen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokaklara çıktı. Polis ve jandarma ekipleri ise bölgede dolaşarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışma yaptı.

Yine Ula ilçesinde 23 Kasım'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin bazı binalarda hasara yol açtığı 25 haneli kırsal Arıcılar Mahallesi'nde vatandaşların, geceyi kurdukları çadırlarda geçireceği öğrenildi.