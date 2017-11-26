Muğla'da deprem sonrası çalışmalar devam ediyor

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar sürdürülüyor.

Arıcılar Mahallesi'nde hasara yol açan depremin ardından valilik tarafından bölgeye sevk edilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Türk Kızılayı ve belediye ekipleri, bölgedeki vatandaşlara gıda yardımında bulunuyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Ula ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmaları inceleyerek Arıcılar Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Vali Civelek'e Arıcılar Mahallesi'nde, Ula Kaymakamı Ali Yılmaz ve AFAD Müdürü Mustafa Temel Kışlal eşlik etti.

REKLAM

Mahalle sakinleri ile görüşerek taleplerini dinleyen Civelek, can ve mal kaybının olmadığı depremin hemen ardından genel hayatı etkileyen şartların giderilmesi, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD, Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Kızılay'ın etkin ve hızlı bir şekilde bölgeye gelerek çalışma yürüttüğünü kaydetti.

En büyük tesellilerinin can ve mal kaybı bulunmaması olduğunu vurgulayan Civelek, "Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ve hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çadırda kalan vatandaşlarımız için Karabörtlen köyümüzde misafirhane de hazırlandı. Çadırda kalmayı tercih eden vatandaşlarımız istedikleri takdirde misafirhanede de kalabilecekler." dedi.

Vali Civelek ve beraberindekiler daha sonra Arıcılar Mahallesi'nde depremden hasar gören alanları inceledi.