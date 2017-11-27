Muğla'da kazayla vurulduğu iddia edilen er şehit oldu

Milas'ta iddiaya göre, Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığında nöbet değişimi sırasında jandarma erler İ.A. ile Ömer Özavcı (20) bir süre sohbet etti.

Silah arkadaşına şaka yapmak isteyen İ.A'nın emniyeti açık silahının tetiğine kazaen basması sonucu Özavcı göğsünden yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Özavcı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan Özavcı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Gözaltına alınan İ.A'nın ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Özavcı'nın cenazesi düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilecek.