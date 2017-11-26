Nesli tehlikede olan balık 'pet şişe' kurbanı oldu

İzmir'in Çeşme ilçesi Çiftlikköy mevkisinde sahilde gezen Mustafa Olcay Erdem ve arkadaşı, bir balığın karaya vurduğunu fark etti.

Erdem, balığın yanına yaklaştığında yürek burkan görüntü ile karşılaştı. Karaya vuran balığın nesli tükenmekte ve avlanması yasak olan lagos balığı olduğu anlaşıldı.

Denize atılan pet şişeye dili sıkışan bir metre uzunluğunda 20 kilogram ağırlığındaki Lagos balığının, ölerek karaya vurduğu tespit edildi.

Lagos balığı avlanması 4 yıl süreyle yasak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Lagos balıklarının avlanması, nakledilmesi ve satılması 4 yıl süreyle yasaklandı. Bu balıkları yakalayanlara, her bir balık için bin 113 TL para cezası kesiliyor.

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Yasak, 13.08.2016 tarihli 29800 Sayılı Resmi Gazete’de yayımladı. Bu yasak 1 Eylül 2016'dan başlayıp 31 Ağustos 2020’ye kadar sürecek. Bir satış yerinde, lokantada ya da teknede 10 balık yakalanırsa belirtilen cezanın 10 katı ceza ödenme durumunda kalınabilecek.

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