Nesli tükenme tehlikesi altında: Ağa takılarak öldü

Antalya'da ağa takılması sonucu öldüğü belirlenen yavru Akdeniz foku bulundu.

Konyaaltı Plajı yakınlarındaki falezlerde dalış yapan dalgıçlar, ağa takılmış bir yavru Akdeniz fokunu fark etti. Ağları keserek foku kıyıya çıkaran dalgıçlar, Sahil Güvenlik ekipleri ile Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu'na durumu bildirdi.

Plaja gelen Gökoğlu, Akdeniz fokunun öldüğünü belirledi.

Gökoğlu, yavru fokun erkek olduğunu söyledi. Yetişkin fokların yavrularının bulunduğu mağaraların etrafında avlanmaya çıktığını dile getiren Gökoğlu, "Bu dönemde yavrular tamamen karaya bağımlı oluyorlar. Muhtemelen anne mağaradan ayrıldıktan sonra mağarayı su bastı ya da aç kalıp çıkmak zorunda kaldı. Yavru foklar çok savunmasız ve güçsüz oluyorlar. Karaya ulaşmaya çalışırken ağa takılıp hayatını kaybettiğini düşünüyoruz. Yüzünde ağdan kurtulmak isterken oluştuğunu düşündüğümüz yara izleri var." dedi.

Akdeniz Üniversitesine götürülen fok, orada incelenecek ve fakültenin müzesinde sergileyecek.

Dünyada sayıları 500 ila 700 arasında

Akdeniz foklarının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğuna dikkati çeken Gökoğlu, "Dünyadaki toplam 500 ila 700 birey kaldığı tahmin ediliyor. Bu sayıdan bir tane düştü. Çok üzgünüm. Geçen iki yılda fırtına da iki yavruyu kıyıya vurmuştu. Onları yaşatmayı başarmıştık ama bu yavru maalesef öldü" diye konuştu.

REKLAM

Gökoğlu, foku Akdeniz Üniversitesine götürerek inceleyeceğini ve fakültenin müzesinde sergileyeceklerini aktardı.

Dalış merkezi işletmecisi Cumhur Tuğ ise yıllardır falezlerin altında su altı temizliği yaptıklarını belirterek dalışlarda ağlar nedeniyle çok sayıda ölü balık ve deniz kaplumbağası gördüklerini kaydetti.