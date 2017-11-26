O ödülü reddettik!

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Anadolu Medya Ödülleri’nde, Yeni Şafak muhabirlerinden Fazlı Şahan’a da ödül verileceği açıklanmıştı. Ancak, gazetemiz Yeni Şafak verilen ödülü kabul etmediğini duyurdu. Gazetemizin Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu, muhabirimiz Şahan’a verilen ödülün, değerlendirme kriterleri nedeniyle reddedildiğini açıkladı.

KRİTERLER ŞEFFAF DEĞİL

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik de Gerçek Hayat’taki yazısında, medyada ödül ayrımcılığı yapıldığını belirterek değerlendirme kriterlerine dikkat çekti. Ersin Çelik, “Ödülsüz gazeteciler” başlıklı yazısında şunları kaydetti: “Ödülü reddetme sebebimiz, Anadolu Yayıncılar Derneği’nin ödül verme kriterinin net ve şeffaf olmaması. Fazlı Şahan’ın hangi haberinden dolayı ödüle layık görüldüğünü ne kendisi, ne de medya yöneticilerimiz bir türlü öğrenemedi.”