Öğretmenler günü neden 24 Kasım

Aileden sonra çocukların hayata hazırlanmasında büyük rol alan öğretmenler dünyanında şekillenmesinde en önemli etkenlerdendir. Bu yüzden öğretmenlik meslek olmaktan daha fazladır. Ve bu yüzden de yılda bir günde olsa öğretmenlerin günü olarak kutlanır. 24 Kasım öğretmenler günü için en güzel şiirleri ve mesajları derledik.

PTT, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bu mesleğe mensup kişilere yüzde 25 indirim uygulanması için kampanya başlatmıştı.

Öğretmenler Günü Doodle oldu

Öğretmenler Günü bugün Doodle oldu. Arama motoru devi Google öğretmenleri unutmadı. Önemli gün ve kişiler için özel tasarımlar hazırlayan Google bu gün de 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel bir tasarımla kullanıcılarını karşıladı.

REKLAM

Arama motoru devi Google öğretmenleri unutmadı.

24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri (24 Kasım Öğretmenler Günü) olarak kutlanıyor. Her yıl çeşitli etkinliklerin yer aldığı okullarda bu yıl da öğretmenler günü şiirleri varolmaya devam edecek. İşte, bu kapsamda etkinliklerde kullanabileceğiniz en güzel öğretmenler günü şiirleri derlemesi:

Öğretmen

A'dan başlar aydınlık,

Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.

Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek

Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,

REKLAM

Yeryüzü ile el ele öğretmen

Göz gözdür o, uzakları görürüz

Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.

Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep

Çizer büyük değirmisini

Uç olur da gergele öğretmen.

Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa

Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış

83 toprak ev, 83 acı duman,

Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık

Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,

Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.

Bir ışık, bir ışık daha,

REKLAM

Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür

Nice istemeseler de, nice önleseler de,

Uyandırır toplumunu

İyiye, doğruya, güzele öğretmen.

(Fazıl Hüsnü Dağlarca)

Köy öğretmenleri

Yurdumuz uçsuz bucaksız,

Gökte yıldız kadar köylerimiz var.

Ama uzak, ama harap, ama garipsi..

Alın benim gönlümden de o kadar.

REKLAM

Uzak köylerimizde kuşlar gibi

Her sabah çocuklar size uçar.

Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç..

Alın benim gönlümden de o kadar.

REKLAM

Siz kara göklerin yıldızları,

Işıtın yurdumuzu sabaha kadar!

Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu..

Alın benim gönlümden de o kadar.

REKLAM

Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malazgirt'te doğanlar!

Malazgirt'e, Çemişkezek'e, Patnos'a gitmezseniz,

Çocuklarınız öksüz kalır, yetim kalır,

Köylere ışık iletmezseniz.

Dağlara, vadilere, ovalara

Tesbihler gibi saçılmış köyler,

Rüzgara karşı bir bayrak,

Sevinçle türküsünü söyler.

Sevinçle türküsünü söyler

Bir idare lambası küçük, solgun.

REKLAM

En azından üçyüz pare dam

Umudu en azından üçyüz çocuğun.

Ve onlar saçları uzamış,

Çatlak ellerinde çıkınları,

Üç saat, dört saat ötelerden

Yorgundur, sessizdir akınları.

Ve onlar, yıldızlar gibi

Gözleri ışıl ışıl yananlar.

Oyuncak için değil, kağıt, kalem

Kitap için gizlice ağlayanlar.

Ve onlar aşıktan bilya,

Sopadan at yapanlar.

Kurt yavruları gibi, kuzular gibi

Dağ başlarını çınlatanlar.

Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malzgirt'te doğanlar,

REKLAM

Bütün bunları düşünmelisiniz.

Yüce ırmaklar gibi sessiz, sürekli

Kağnılarla, arabalarla, kamyonlarla

Akıp köylere gitmelisiniz!

Yurdumuza ışık iletmelisiniz...

(Cahit Külebi)

Öğretmenim

Karanlık dünyama,

Işıksın öğretmenim

Bilginin bekçisi,

Canımsın öğretmenim

Işıksın yolumda,

Kuvvetsin kolumda,

Açtın kollarını bana

Canımsın öğretmenim

Her sözün bir hazine

Bakışın ve sevginle

Açtın her birimize kucak

REKLAM

Canımsın öğretmenim

Kalpten izin silinmez

Senden başkası övülmez

Sevginin eşi bulunmaz

Canımsın öğretmenim.

Sevgili öğretmenim

Sevgisinin sonu yok,

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.

REKLAM

Bilgisi ışık saçar,

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinçen uçar,

Sevgili öğretmenim.

REKLAM

Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu,

Uzat bize kolunu

Sevgili öğretmenim.

REKLAM

Toplandık dizi, dizi,

Sev, okşa hepimizi,

Sensin okutan bizi,

Sevgili öğretmenim.

REKLAM

Doğru yol gösterirsin,

Okutur, eğitirsin,

Bize bilgi verirsin,

Sevgili öğretmenim.

REKLAM

Seni candan severiz,

Saygı duyar överiz,

Ellerinden öperiz,

Sevgili öğretmenim!..

(Ali Osman Atak)

OYNAT 01:00 Öğrencileri şehit öğretmen Yılmaz'ı unutmadı Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, şehit öğretmenin baba ocağını ve kabrini ziyaret etti. Trabzon Demirkapı köyünde Yılmaz'ın öğrencileri ve eğitimciler şehidin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz'a başsağlığı diledi.





Öğretmenler günü mesajları

- Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlıkve mutluluklar diler, ellerinizden öperim. Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.(Hz. Ali)

REKLAM

- Sen bahçemde tek gül, kalbimde tek cansın. Sen sevdiren öğretensin öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim.

- Biricik öğretmenim canım öğretmenim iyiki varsın iyiki benimlesin. Sağol varol öğretmenler günün kutlu olsun.

- Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

- Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

- Okumayı yazmayı hızlı düzgün saymayı her an dürüst olmayı sen öğrettin öğretmenim...

- Sevgiyle, bilgiyle yoğurdun bizi, bu azimle aştık cahillik denizini, barışın güvercini, doğruluk hazinesi, inan ki sensin, can öğretmenim...

REKLAM

OYNAT 00:59 Konyasporlu futbolculardan duygulandıran Öğretmenler Günü klibi Atiker Konyasporlu futbolcular, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına klip hazırladı.

OYNAT 06:53 Aybüke öğretmen için klip hazırladılar Batman'da PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın, üniversiteden sınıf arkadaşları şehit öğretmen için çektikleri klibi sosyal paylaşım sitesine yükledi. 9 Haziran Cuma günü Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonrası şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ın Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden 25 sınıf arkadaşı, Aybüke öğretmenin sevdiği iki türküyle klip hazırladı. Aybüke Yalçın'ın 7'si atanmış 25 öğretmen arkadaşı Konya'da bir araya geldi. Arkadaşları Aybüke öğretmenin sevdiği 'Mağusa Limanı' ve 'Pencereden Kuş Uçtu' isimli türküleri seslendirmek için Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü çevresinde klip hazırladı. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın sesiyle başlayan klip, arkadaşları tarafından devam ettiriliyor. Türkü son kısmında "Uyan Aybükem uyan, uyanmaz oldun, yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun" sözleriyle sona eriyor.







