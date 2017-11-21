Okul çevrelerinde 12 bin 55 personelin katıldığı uygulama yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde okulların çevrelerinde 3 bin 816 ekip ve 12 bin 55 personelin katılımıyla denetim yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması"nın altıncısı gerçekleştirildi.

92 şahıs gözaltına alındı

Uygulamalarda, 47 bin 351 kişi kontrol edilirken, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 1, uyuşturucu ile ile cinsel istismar suçundan 2'şer, hırsızlık suçundan 9, mala zarar vermekten 3, yaralamadan 8 ve diğer suçlardan arananlarla toplam 92 şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca 5 bin 128 okul servis aracı kontrol edildi, 615'ine cezai işlem uygulandı. Kontrol edilen 9 bin 386 iş yerinden 101'i hakkında ise idari işlem gerçekleştirildi.

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158 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Uygulamalar sırasında okulla ilişkisi olmayan 18 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılırken, uyuşturucu madde suçlarından 10, kaçak sigara satışından 2, 6136 sayılı kanuna muhalefetten 6 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan toplamda 158 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Denetimlerde 3 tabanca, 16 mermi, 7 kesici/delici alet, 4 kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 12 gram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 91 litre kaçak içki ve 548 paket kaçak sigara ele geçirildi.