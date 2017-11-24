'Terör tehdidinde'ki şehirlerin bütün giriş ve çıkışları, şehir içindeki ana arterler ve tali yollarda güvenlik uygulaması hayata geçiriliyor. İkinci derece 'kritik durumlarda' ise şehirlerin bütün giriş-çıkışları ve şehirdeki ana arterlerde uygulama yapılıyor. Üçüncü yoğunluk olarak gösterilen 'normal durumlarda' ise şehirlerin bütün giriş ve çıkışlarında güvenlik uygulamaları gerçekleştiriliyor.

KONTROLLER 7/24 SÜRÜYOR

Yol arama ve kontrolleri ise 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. Jandarma, Emniyet ve koruculardan oluşan karma timler rutin ve şok uygulamalarla, şehirlerin tüm giriş ve çıkışları ile şehir içindeki ana ve tali yollarda görev yapıyor. 9 koordinatör il ve 53 güzergahta arama noktaları oluşturulurken, bu kontrol noktaları sayesinde 57 milyon 240 bin araç ve 123 milyon kişi kontrol edildi.