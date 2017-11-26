Snowboard Dünya Finali Erciyes’te

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Dünya Kupası’nın finali 3 Mart 2018'ta Erciyes Dağı’nda gerçekleşecek. Ford’un isim sponsorluğundaki FIS Snowboard Dünya Kupası’nın final etabı, en iyi 120 snowboard sporcusunun mücadelesine sahne olacak. Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Levent’teki merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile organizatör firma Playmaker Ajans Başkanı Kerem Mutlu katıldı.

MÜKEMMEL DAĞ, MÜKEMMEL KAR

Başkan Çelik, organizasyon için çok fazla yatırım yaptıklarını ve kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Sporun birçok dalını her yerde yapabilirsiniz. Ama kayak öyle değil. Yapılması için mükemmel bir dağ ve kar olması lazım. Kış boyu yağan kar, kayak sporu için elverişlidir” dedi.

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200 MİLYON EURO YATIRIM YAPILDI

Erciyes’in Erciyes olması için 200 milyon euro'yu geçen yatırım yaptıklarını dile getiren Çelik, “Bunları yaptıktan sonra dağı tanıtmaya başladık. İleride hedefiniz kış olimpiyatları ise, öncesinde dünya ve Avrupa kupalarının yapılmış olması gerekiyor. İlk sene Avrupa kupası yaptık, iki kez Dünya kupası yaptık. Şehir olarak, dünyaya Erciyes Dağı’nı tanıttığımız için mutluyuz. Artık şehirler yarışıyor, ülkeler yarışmıyor. Erciyes bizim için bir imkan oldu” şeklinde konuştu.

ŞEHRE VİZYON KATACAK

Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Snowboard Dünya Kupası’nın hem Kayseri’nin hem de Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi. Tarihi günler yaşadıklarını, Türkiye’nin altyapı sağlamlığının meyvelerini yediğini kaydeden Cıngı, “Altyapınız sağlam olmazsa, pistleriniz uluslararası düzeyde değilse bu yarışları almanız hayal olur. Şehre ciddi vizyon katacak bir organizasyon olacak. 2015 yılından beri sportif aktivitelerde halkımız ve dünyaya Erciyes’in hedeflerini anlatmaya çalıştık. Dünyaya açılma yönünde ilerliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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İSTİKRAR BAŞARI GETİRİYOR

Organizasyonu 4 senedir istikrarlı bir şekilde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Yarar, Dünya Kupası almanın Türkiye’nin kış pazarının gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Yarar şöyle konuştu; “Kayseri sürekli olarak yaptığı yatırımlarla dünyanın en hızlı gelişen kayak bölgesi olma yolunda ilerliyor. Yapmış olduğumuz organizasyon çok başarılı olduğu için dağlarımızda dünya kupası yapma şansımız oldu. Bu kupaya 19 ülkeden 100’den fazla sporcunun gelmesi kolay değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Kış Olimpiyatları’na aday olacağımızı açıkladı. Böyle bir gelişmenin olması gurur verici. Altyapıda da yatırımlara devam ediyoruz.”

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Geçtiğimiz yıl Erciyes'te ikinci kez gerçekleştirilen Snowboard Dünya Kupası’nın final etabında Paralel Slalom kategorisinde şampiyonayı kadınlarda Alena Zavarzina, erkeklerde Radeslav Yankov birinci tamamlayarak, Kristal Küre'nin sahibi olmuştu.