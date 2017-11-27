Son bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 20-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 645 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 291 terör (PKK/KCK 486, aşırı sol 9, DEAŞ 133, FETÖ/PDY 663), 3 bin 849'u uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 116'sı düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 256 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 3'ü ölü, 9'u sağ yakalanan, 2'si teslim olan olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirildi.

REKLAM

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonlarda, 6 ilde (Bingöl 24, Diyarbakır 3, Hakkâri 2, Mardin 1, Tunceli 2, Bitlis 2), 34 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 31'i ağır ve uzun namlulu (1 uçaksavar, 2 bixi, 4 roketatar, 23 kalaşnikov, bir mavzer) toplam 45 silah, 3 bin 216 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 19 el bombası, 11 bin 929 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 17 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 77 ilde gerçekleştirilen 2 bin 747 operasyonda ise, piyasa değeri 35 milyon 12 bin 200 TL olan, 698 kilogram eroin, 765 kilogram esrar, 15 kilogram afyon, 2,5 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 17 kilogram metamfetamin, 31 bin 247 adet uyuşturucu hap, 375 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

REKLAM

Ayrıca piyasa değeri 4 milyon 446 bin 692 TL olan, 599 bin 871 adet kaçak sigara, 49 bin 519 litre akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 849 kişi gözaltına alındı.