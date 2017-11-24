"Suudların teslim alınması ve kullanılması"

Batılıların Türkiye ile İran’ı birbirine düşürme tezgâhını bozduk ve Rusya’nın da dâhil olduğu yeni bir oyun kuruyoruz: Türkiye, Rusya ve İran devlet başkanları arasında gerçekleştirilen Soçi Zirvesi, özelde Suriye’nin siyasî geleceğini belirlemeye dönük önemli bir stratejik hamle. Ama bu zirve, genelde, bölgenin hem siyasî hem de stratejik geleceğinin kilometre taşlarını döşeyen tarihî bir zirve.

Soçi Zirvesi’yle birlikte, Batılılar, kısmen de olsa bölgenin geleceğinin şekillendirilmesinde devre-dışı bırakılacak... “Kısmen” dedim; çünkü Rusya üzerinde İngilizlerin, özellikle de Amerika’daki Yahudi gücünün çok ciddî baskısı var. Ruslar, kısmen de olsa Batılılardan bağımsız hareket edecek güce sahip değiller henüz.



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