Tekirdağ'daki ATM dolandırıcıları yakalandı

Tekirdağ’da bir alışveriş merkezindeki ATM’ye ’papağan’ ismiyle bilinen cihaz yerleştirerek kredi kartlarını kopyalayan 3 şahıs İstanbul’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine kent merkezindeki bir AVM’de ATM’ye, kredi kartı kopyalama cihazı yerleştirildiğini tespit etti. ATM ve alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, görüntülerden 3 şahsın eşkallerini belirleyerek Kocaeli ve İstanbul’da aynı suça karıştıklarını tespit etti.

Şahısların adreslerinin belirlemesinin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, O.H. (23), M.T. (20), ve B.Ü.’yü (22), İstanbul’un Kartal ilçesinde gözaltına aldı.

Şüphelilerden biri sosyal medyada paralarla ismini yazmış

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Şüphelilerden birinin sosyal medyada elindeki dövizleri ismini yazmış bir şekilde paylaşması dikkat çekti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan B.Ü. mahkemece tutuklarken, M.Ü. adli kontrol şartıyla, O.H. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.