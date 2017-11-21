Türkiye Adil Öksüz'ün iadesini istedi

FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen Adil Öksüz, darbe girişimi gecesi Akın Üssü'nde yakalanmış, skandal bir gerekçe ile serbest bırakılmıştı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Almanya'da olduğu iddia edilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün iadesi istendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı "Akıncı Davası" sanıklarından Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı.

"Akıncı Davası"na bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Almanya'da olduğu öne sürülen örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Öksüz'ün Türkiye'ye iadesi için hazırlanan talepnameyi Almanya'ya iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.

Ayrıca mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan aynı davanın sanıklarından Fatih Arık için Yunanistan'a gönderilmek üzere iade talepnamesi hazırladı.

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GÜNDEM Darbe fetvası verip 'sır' oldu

OYNAT 04:02 Adil Öksüz böyle ’SIR’ olmuş 15 Temmuz darbe girişimini planlayan isim olduğu iddia edilen FETÖ imamı Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı.







Türkiye Almanya'ya "Adil Öksüz" notası vermişti

Geçtiğimiz ağustos ayında da, 15 Temmuz'un 1 numarası Adil Öksüz'ün izini Almanya'da bulan Yeni Şafak'ın manşeti Türkiye'yi harekete geçirmişti. Türkiye yetkilileri, oturum izni başvurusu Almanya tarafından kabul edildiği belirtilen Adil Öksüz haberimizin araştırılmasını ve firari FETÖ'cünün varlığının tespiti durumunda yakalanarak iade edilmesini istemişti.