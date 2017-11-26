Uçakta rahatsızlanan yolcuya kabin ekibi müdahale etti - Antalya haber Uçakta rahatsızlandı: İlk müdahaleyi kabin ekibi yaptı Alanya Gazipaşa seferi için İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 10.40'ta kalkan uçakta fenalaşan bir kadına ilk müdahaleyi, kabin ekibi ve uçakta bulunan bir sağlık memuru yaptı.

Haber Merkezi 26 Kasım 2017, 14:58 AA