Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye Uyuşturucu Raporunu açıkladı. Yakalanan uyuşturucu madde sayısı geçtiğimiz yıllara oranla artış gösterdi. Narko-terörle mücadele kapsamında uyuşturucu tüccarlarına da göz açtırılmadı.

BALKAN ROTASINA SET

Türkiye coğrafi olarak yasadışı örgütlerce transit yol olarak değerlendirilen “balkan rotası” üzerinde bulunuyor. Düzenlenen operasyonlarla bu rotaya set çekildi. Uyuşturucu maddelerinin türlerine göre eroin, esrar, kokain, ecstasy, captagon, metamfetamin ve bonzainin yakalanmasına yönelik operasyonlarda, 154 bin 261 kilo ve 16 milyon 702 bin 46 adet uyuşturucu ele geçirildi.

PKK’YA AĞIR DARBE

PKK’nın en önemli gelir kaynaklarından olan uyuşturucuyla mücadele kapsamında PKK’ya da ağır darbe vuruldu. 29 narko-terör operasyonunda 19 ton 676 kilo esrar, 5 bin 784 adet ecstay hap ve 68 milyon kök hint keneviri ele geçirildi.