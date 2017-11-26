İki uzman askerin şehit edildiğinde yanlarında silahlarının olmaması nedeniyle tartışma yaratan uzman onbaşı ve çavuşlara beylik tabanca verilmeme sorunu, son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çözüme kavuşuyor. KHK’ya eklenen madde ile uzman çavuş ve onbaşılara “zati tabanca (beylik silah) verilecek. Düzenlemeye göre uzman çavuş ve onbaşılar eğer isterlerse kendi maaşlarından beylik tabanc alabiliyor ancak kullanmaları da belli izne bağlanıyordu.

ÖNERGE VERİLMİŞTİ

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, iki aydan bu yana uzman onbaşı ve çavuşlara beylik tabancanın neden verilmediğine, beylik tabancası olmayan uzman çavuş ve onbaşıların teröristlerce şehit edildiğine yönelik Meclis’te çalışmalar yapıyordu. Yönter, konuyla ilgili Meclis’e araştırma önergesi ve soru önergesi vermiş; ancak sorun çözülememişti. Bunun üzerine Yönter, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’ye de yazı yazmıştı.

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KHK İLE ÇÖZÜLECEK

Canikli'nin KHK ile uzmanlara bireysel silah imkanı verilebileceğini açıklaması üzerine hükümet, son çıkacak KHK’ya bir madde ekledi. MHP’li Yönter, konuyu sosyal medyadan “Uzman çavuşlarımızın beylik sorunu düzenlenecek ilk KHK ile çözülecek" diye duyurdu.