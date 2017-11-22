X-ray cihazından poşetle para çıktı

Adliye Koruma Büro Amirliğinde görevli polisler, girişte bulunan arama noktasındaki X-ray cihazında unutulan siyah poşeti fark etti. İlk başta içinde poğaça olduğu zannedilen poşette desteler halinde para olduğu görüldü. Poşet, Adliye Koruma Büro Amirliğinde korumaya alındı.



Polis noktasına yaklaşık bir saat sonra gelen M.B, siyah poşet içinde 36 bin lirasını kaybettiğini ve bunun geç farkına vardığını söyledi. Bunun üzerine ekipler parayı tutanak ile M.B’ye teslim etti. M.B, parayı adliyede yapılacak araç ihalesi için getirdiğini, ancak girişteki arama noktasından geçerken X-ray cihazında unuttuğunu söyledi.

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