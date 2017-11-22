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Bursa haberleri: X-ray cihazından poşetle para çıktı

X-ray cihazından poşetle para çıktı

Bursa’da adliyenin X-ray cihazında unutulan poşetten 36 bin lira çıktı. Poşet, Adliye Koruma Büro Amirliğinde korumaya alındı.

Haber MerkeziIHA
X-ray cihazında bulunan 36 bin lira.
X-ray cihazında bulunan 36 bin lira.

Adliye Koruma Büro Amirliğinde görevli polisler, girişte bulunan arama noktasındaki X-ray cihazında unutulan siyah poşeti fark etti. İlk başta içinde poğaça olduğu zannedilen poşette desteler halinde para olduğu görüldü. Poşet, Adliye Koruma Büro Amirliğinde korumaya alındı.


Polis noktasına yaklaşık bir saat sonra gelen M.B, siyah poşet içinde 36 bin lirasını kaybettiğini ve bunun geç farkına vardığını söyledi. Bunun üzerine ekipler parayı tutanak ile M.B’ye teslim etti. M.B, parayı adliyede yapılacak araç ihalesi için getirdiğini, ancak girişteki arama noktasından geçerken X-ray cihazında unuttuğunu söyledi.

Bindiği otobüste servet unuttu
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Bindiği otobüste servet unuttu

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Çaydanlığın içinde servet unuttu
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Çaydanlığın içinde servet unuttu
Arnavutköy'de aldığı çaydanlığı değiştirerek Fransa'ya giden bir vatandaş, değiştirdiği çaydanlığın içinde servet unuttu. 2 kilo altın ve 20 bin dolar unutan vatandaş, annesini arayarak durumu iletti. Bunun üzerine iş yerine gelen anne, değiştirilen çaydanlığın içine bakınca unutulan para ve altınları buldu.
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