Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde araç yangını

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde lastik yüklü bir kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, lastik yüklü bir kamyondan henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Kısa sürede alev alan araç yanmaya başladı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Beykoz ve Sarıyer İtfaiye Grup Amirliği ile Riva itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan kamyonu söndürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına geçildi.

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3 şerit trafiğe kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Köprünün üzerindeki yangın nedeniyle 3 şerit trafiğe kapandı. Polis ekipleri tek bir şeritten trafiği ilerletmeye çalışırken, Edirne istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Soğutma çalışmalarının ardından kamyonun üzerindeki lastikler ise çekici yardımıyla alındı.