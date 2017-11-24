Yıkılan binanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Yıkım için boşaltılan bir bina, görevlilerin de beklemediği bir anda yıkıldı.

Şanlıurfa'nın Şehitlik Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde boşaltılan bir binanın yıkım işlemleri başladı. İş makineleri tarafından uzun uğraşlar sonunda bina, görevlilerin de beklemediği bir anda yıkıldı.

Ortalığın toz dumana döndüğü yıkım anında yoldan geçen 2 otomobil ve görevliler, moloz yığınlarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İşçi faciayı önledi

Bir otomobil, moloz yığınlarının düştüğü andan saniyeler öncesi yoldan geçerken, bir başka otomobil ise işçi tarafından son anda durduruldu.

Yıkım sırasında ortalık toz dumana döndü.

Hem görevliler hem de otomobillerdeki kişilerin büyük şok yaşadığı olay saniye saniye amatör kameralar tarafından görüntülendi.

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Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik tedbiri aldığı yıkımda ortaya çıkan toz bulutu ise itfaiye ekipleri tarafından sıkılan su ile bastırıldı.