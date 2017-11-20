YSK teklifi ertelendi

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüştü. Bugün verilmesi beklenen YSK değişiklik teklifinin yarın verileceği öğrenildi.

'11 Aralık'tan önce yasalaşır'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamada, "298 sayılı kanunda değişiklik yapan kanun var. Tahmin ediyorum YSK'nın kurulması ile ilgili kanun tasarısı veya teklifi olacak. O bugünlerde Bakanlar Kurulu'nda görüşülüyor. Görüşüldükten sonra TBMM'ye sunulacak ve komisyonda görüşüldükten sonra, Anayasa Komisyonu'nda görüşüldükten sonra TBMM'ye gelir ve 11 Aralık tarihinden önce yasalaşır" demişti.