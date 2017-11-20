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POLİTİKA

YSK teklifi ertelendi

YSK teklifi ertelendi

Yüksek Seçim Kurulu değişiklik teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulması ertelendi. YSK değişiklik teklifinin yarın verileceği öğrenildi.

Haber MerkeziIHA
Yüksek Seçim Kurulu
Yüksek Seçim Kurulu

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüştü. Bugün verilmesi beklenen YSK değişiklik teklifinin yarın verileceği öğrenildi.

'11 Aralık'tan önce yasalaşır'

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamada, "298 sayılı kanunda değişiklik yapan kanun var. Tahmin ediyorum YSK'nın kurulması ile ilgili kanun tasarısı veya teklifi olacak. O bugünlerde Bakanlar Kurulu'nda görüşülüyor. Görüşüldükten sonra TBMM'ye sunulacak ve komisyonda görüşüldükten sonra, Anayasa Komisyonu'nda görüşüldükten sonra TBMM'ye gelir ve 11 Aralık tarihinden önce yasalaşır" demişti.

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