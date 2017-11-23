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25 yıllık sırrı bir çift küpe çözdü

Öz annesini ve kardeşlerini bulabilmek için Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Yeşim Gül, bir çift küpe sayesinde ailesiyle buluştu. Gül'ün kaçırıldığı sonrasında ise evlatlık verildiği ortaya çıktı.

Haber MerkeziYeni Şafak
2 yaşında kaçırılan ve evlatlık verilen Yeşim Gül'ün çocukluk fotoğrafındaki bir çift küpe ailesinin ve 7 kardeşinin de bulunmasını sağladı.
2 yaşında kaçırılan ve evlatlık verilen Yeşim Gül'ün çocukluk fotoğrafındaki bir çift küpe ailesinin ve 7 kardeşinin de bulunmasını sağladı.

Yeşim Gül, öz ailesini bulabilmek için elinde sadece bir küpe ile Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Bir çift küpe fotoğrafıyla programda annesini ve kardeşlerini arayan Yeşim Gül ailesine kavuştu.

Yeşim Gül, Müge Anlı sayesinde hem annesine hem kardeşlerine kavuştu. Anne ve kardeş kokusunu ilk defa canlı yayında tadan Yeşim Gül'ün 25 yıllık hasreti sona erdi. Annesi ve kardeşleri canlı yayına katılan Yeşim Gül'ün 7 kardeşi var. Küçük yaşta kaçırılan ve evlatlık verilen Yeşim Gül'ün asıl isminin 'Merve Şelale' olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı'dan ilginç gaf
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Müge Anlı'dan ilginç gaf

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Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf
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Hac sırasında kaybolan babalarını bulmak için Müge Anlı'ya başvuran acılı ailenin hikayesi yürekleri dağlarken, Müge Anlı "Hiç değilse ölüsüne ulaştık" diyerek ilginç bir gafa imza attı.
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