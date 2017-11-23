HayatABDde Müslüm Gürses eğitimi
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ABD'de Müslüm Gürses eğitimi

Dört aydır arabesk okuma dersleri alan, plastik makyaj provası yapan Timuçin Esen, hakkıyla Müslüm Baba olmak için New York'a gidip oyuncu koçu Greta Seacat'ten ders aldı.

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2013 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayatı film olacak.
2013 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayatı film olacak.

Timuçin Esen, çekimleri Adana'da başlayan 'Müslüm' filminin setine gecikmeli olarak dün dahil oldu. Ünlü oyuncunun sete geç katılmasının nedeni ortaya çıktı. Esen, rolün hakkını verebilmek için "ABD'de eğitim" almak istediğini yapımcılara söyledi. Birçok Hollyvvood starının oyuncu koçluğunu yapan Greta Seacat, Gürses'in videolarını izleyip mimik ve karakterini tahlil etti. Habertürk'ün haberine göre, Greta Seacat, bir hafta boyunca Esen'e Müslüm Gürses eğitimini verdi. Esen'in dün kamera karşısına geçmesiyle Müslüm Gürses'in filminin çekimleri de başladı.

Müslüm Gürses'in filminde başrol belli oldu
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Müslüm Gürses'in filminde başrol belli oldu

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Müslüm Gürses'in filmi için Hollywood'la anlaşıldı

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