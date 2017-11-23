ABD'de Müslüm Gürses eğitimi

Timuçin Esen, çekimleri Adana'da başlayan 'Müslüm' filminin setine gecikmeli olarak dün dahil oldu. Ünlü oyuncunun sete geç katılmasının nedeni ortaya çıktı. Esen, rolün hakkını verebilmek için "ABD'de eğitim" almak istediğini yapımcılara söyledi. Birçok Hollyvvood starının oyuncu koçluğunu yapan Greta Seacat, Gürses'in videolarını izleyip mimik ve karakterini tahlil etti. Habertürk'ün haberine göre, Greta Seacat, bir hafta boyunca Esen'e Müslüm Gürses eğitimini verdi. Esen'in dün kamera karşısına geçmesiyle Müslüm Gürses'in filminin çekimleri de başladı.

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