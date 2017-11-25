Bosna Hersek'in efsane lideri Aliya İzzetbegoviç'in hayatı tiyatro sahnesine taşındı.

İlk gösterimlerini sezon başında yapan "Aliya" isimli oyunun gala gösterimi ise Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Oyuna ek olarak fuaye alanında, Bosna Hersek'teki Aliya İzzetbegoviç Müzesinin katkılarıyla hazırlanan ve İzzetbegoviç'in fotoğraflarından oluşan bir sergi de açıldı.

Nova Oyun Yapım tarafından sahnelenen oyunda, İzzetbegovic’in hayatı, gençlik döneminden başlayarak son günlerine kadar anlatıldı.

Oyunda, İzzetbegoviç'in insani yönünün yanı sıra mücadeleci ruhu, duygularını anlattığı mektup ve düz yazılarından bölümler de aktarıldı. Savaş yıllarında, Aliya İzzetbegoviç hiçbir devletten destek göremediği halde Türkiye'nin yardım elini uzatmasını anlatan bölüm ise tiyatroseverlerden büyük alkış aldı.

REKLAM

Elçin Gürler'in yazdığı "Aliya"da Çetin Kaya, Tuna Gürcoşkun, Özgür Aygün, Ali Oğuz Şenol, Müfit Çağlayan, Romina Buldanlıoğlu, Özge Sivrikaya, Burak Çevik, Emre Özmen, Muhammed Bozoklu ve Emre Avşar rol aldı.

Hidayet Erdinç'in yönettiği, dekor ve kostüm tasarımını Sibel Tomaç'ın üstlendiği tek perdelik oyun yaklaşık 75 dakika sürdü.

"Boşnaklarla aynı gönül coğrafyasının insanlarıyız"

Gösterimin ardından bütün oyun ekibi adına, İzzetbegoviç'i canlandıran oyuncu Çetin Kaya konuşma yaparak oyunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da İzzetbegoviç'in hayatının oyunda çok güzel bir şekilde yansıtıldığını söyledi.

Bosna'nın, Aliya İzzetbegoviç'in Türkiye'ye emaneti olduğunu belirten Aydın, "Bosna, Boşnaklar bizim için çok önemli. Biz onları çok seviyoruz. Onlarla aynı gönül coğrafyasının insanlarıyız. Aynı medeniyetten ve kültürden olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla çok önemsiyoruz onları. Geçmişte olduğu gibi bugün de onların yanındayız, yarın da yanlarında olacağız." diye konuştu.

REKLAM

"Savaşta bize yardım eden Türk insanına teşekkür ederim"

Aliya İzzetbegoviç Müzesi Müdürü Adnan Zisko da ekibin çok güzel bir iş çıkardığı değerlendirmesini yaparak, şunları kaydetti:

"Aliya İzzetbegoviç'in hayatını anlatan bir oyunun sahneye taşınması bizi çok mutlu etti. Özellikle savaş zamanında bize yardım eden Türk insanına teşekkür ederim. Sizin yardımlarınız bizim için çok önemliydi. Yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Biz de müzemizle bu tür sanatsal faaliyetleri desteklemeyi sürdüreceğiz."