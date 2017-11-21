Anadolu mozaiğe sahip çıkıyor

Tarihi mirasın tanıtılması ve gelecek değerlere aktarılması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Resim Yarışması başladı.

İki gün süren çalıştay, Edessa Mozaiği ile ünlü Şanlıurfa’da, “Tarih Yeniden Canlanıyor” projesi kapsamında gerçekleşiyor. Mozaik Müzesi’ndeki program, arkeoloji dünyasından yerli ve yabancı birçok akademisyeni, sanatçıyı buluşturdu. Açılışa Prof. Dr. Devrim Erbil, Mery MCOAN, Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin katıldı. Usta ressam Devrim Erbil, Anadolu’nun mozaiğe sahip çıktığını belirtti. Erbil, şöyle konuştu: “Dünyadaki hiçbir coğrafya Anadolu kadar zengin değildir. Zeugma’da Çingene Kız’ın güzel gözleri, burada amazonların pençelerini görmek ve bundan sonra nice, insanlıkla yaşıt eserlerle karşılaşmanın bir anlamı var.”

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TARİHİN EMANETÇİSİYİZ

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise şunları kaydetti: “Şanlıurfa’nın 12 bin yıllık geçmişi, Mezopotamya’ya hayat veren Fırat ve Dicle’nin kendi yapısı içinde varolduğu o dönemin kültürünü yaşamını renklerini, sanatını, müziğini ince dokunuşlarla resmeden mozaik çalıştayı sebebiye biraradayız. Bu kadar geçmişten zenginlik taşıyan bir ilde emanetçiyiz”.