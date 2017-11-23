Diriliş Ertuğrul gerçekten fethetti

Yayınlandığı günden beri ABC 1, AB ve TOTAL gruplarında birinci olan dizi daha önce ki haftalarda, ülkemizde diziler arasında bugüne kadar kırılan bütün rekorları geride bırakmıştı. Dün akşam aldığı reyting oranlarıyla eşi görülmemiş bir başarıya imza atan dizi her üç televizyon izleyicisinden ikisinin izlediği dizi oldu.

AB ve ABC1 gruplarında yüzde 20'lik izlenme payına ulaşan dizi, ilk kez bu oranı gördü.

'Kendi rekorumuzu aşar hale geldik'

İlgi ve heyecanla izlenen ve yayınlandığı her hafta yeni bir izlenme rekoruna imza atan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, dizilerinin sürekli yeni bir izlenme rekoru kırdığını ve çarşamba günü yayınlanan son bölümde de kendi rekorlarını kırarak en yüksek izlenme oranını yakaladıklarını söyledi. Erişilmesi zor bir rekor daha kırdıklarını ifade eden Bozdağ," Dizimiz en son dün yayınlandı ve yine reyting rekorları kırdık. Erişilmesi zor bir başarıya daha imza attık. Her bölüm, Türkiye'de, Avrupa'da ve yayınlandığı ülkelerde reyting rekorlarında ilk sırada. Kendi kırdığımız rekorları aşar hale geldik" dedi.

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