İrlandalı sanatçı kaçırılan Türk-İslam eserlerinin peşinde

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Öğretim Görevlisi İrlandalı Duggan, tarihsel dokusundan etkilendiği için yerleştiği Antalya'da hayran kaldığı Selçuklu sanat tarihini araştırıyor.

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Öğretim Görevlisi İrlandalı sanat tarihçisi Duggan tarihi dokusundan etkilendiği Antalya'ya 27 yıl önce yerleşti. Türk tarihini araştıran ve Müslüman olduktan sonra Mikail adını alan Duggan, Türkiye'de Selçuklu dönemi sanatı üzerine yoğunlaştı.

Duggan, özellikle Anadolu'daki ilk dönem İslam eserlerinin ortaya çıkarılması için çalışmalar yürütüyor. Duggan, yurt dışına kaçırılan Türk-İslam eserlerinin ait olduğu topraklara geri döndürülmesi için çalışmalar yapıyor.

Duggan, ilgisi olduğu için Büyük İskender'in yaşadığı toprakları ve İslam coğrafyasını incelemeye karar verdiğini söyledi. Selanik'ten başlayarak Mısır, Tunus başta olmak üzere İslam coğrafyasının belirli şehirlerini yaklaşık 5 bin 500 kilometre yürüdüğünü aktaran Duggan, İslam dinini araştırırken Müslüman olduğunu söyledi.

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Türkiye'nin çeşitli illerini gezdiğini, Selçuklu sevgisiyle Antalya'ya yerleştiğini belirten Duggan, Yivli Minare'yi altı saat boyunca izlediğini, sonradan da bu eseri yapan uygarlığı araştırmaya başladığını ifade etti.

Duggan, 1990'dan beri Antalya'da yaşadığına işaret ederek, "Resim yapmak ve sanat tarihi araştırmak ve özellikle Selçukluyu incelemek için Antalya'ya yerleştim. Selçuklu sanatını 27 yıldır inceliyorum. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat Antalya'ya kadar gelmiş bir sultan. Onun da etkisiyle Selçuklu sanat eserlerini incelemeye karar verdim." dedi.

Duggan, Antalya'daki Selçuk dönemi eserleri arasında yer alan Ahi Yusuf Cami, Alaaddin Cami, Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi, Evdir Han, Kırkgöz Han, Alanya Kalesi ve tersanesi ile Aksu ilçesindeki Soğucaksu Köprüsü, Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu içerisindeki Sultan Köşkü, Kemer ilçesindeki Av Köşkü, Manavgat ilçesindeki Kargı Han başta olmak üzere çok sayıda eseri incelediğini vurguladı. Duggan, Antalya dışında Konya, Erzurum, Niğde, Aksaray gibi Selçuklu dönemi yapılarının yoğun olarak görüldüğü şehirlerde de araştırmalar yaptığına dikkati çekti.

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Selçuklu'yu araştırırken kaçırılan eserleri buldu

Selçuklu sanatıyla ilgili yurt içinde ve dışında çalışmalar yaparken Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan çok sayıda Türk-İslam sanatına ait eserle karşılaştığını aktaran Duggan, son yıllarda Türkiye'den yurt dışına kaçırılan antik dönem eserlerinin kendi topraklarına getirilmesinin sevincini yaşadığını ancak lahit ve heykel dışındaki kaçırılan eserlerin büyük bir çoğunluğunun yurt dışında olduğunu bildirdi.