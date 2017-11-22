John Lennon'ın eşyaları bulundu

Alman polisi, şüphelinin Lennon’ın eşi Yoko Ono’nun 1995-2006 arası şoförlüğünü yapan Koral Karsan olduğunu açıkladı. Güvenlik güçleri, 2007’de Ono’ya şantaj yaptığı gerekçesiyle ABD’de 60 gün hapis yatan Türk şoförü Karsan’ın Türkiye’de yaşadığını ve kendisine ulaşılamadığını belirtti.

Alman polisi iflas eden bir müzayede evinin yöneticilerinin verdiği bilgi üzerine geçen Temmuz ayında soruşturma başlattı. Müzayede evinin incelenen deposunda ünlü şarkıcıya ait birçok eşya bulundu. Soruşturma kapsamında önceki gün gerçekleştirilen bir operasyonda da yine bir Türk’e ait otomobil ve iş yerinde Lennon’ın eşyaları ele geçirildi. Adı açıklanmayan 58 yaşındaki Türk asıllı Alman vatandaşı kaçma şüphesi nedeniyle tutuklandı.

REKLAM

John Lennon'ın efsaneleşen yuvarlak gözlükleri de çalınan eşyalar arasındaydı.

Yuvarlak gözlükler de ele geçirildi

Müzayede şirketinin deposuyla birlikte önceki günkü operasyonda ele geçirilen 86 parça eşya arasında, Lennon’ın alameti farikası olan 2 yuvarlak gözlük, günlükler, mektuplar, elyazması besteler ve kart postallar bulunuyor. Ele geçirilen üç günlükten birinde ise Lennon’ın suikasta uğradığı 8 Aralık 1980’de düştüğü bazı notlar bulunduğu öğrenildi. 3.1 milyon Euro (14 milyon 350 bin TL) değer biçilen eşyaların Lennon’a ait olduğunu Yoko Ono’nun teyit ettiği açıklandı.