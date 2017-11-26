Masallar melodiye döndü

Suhube ve Volkan Göker, Fikir Kumabarası isimli İnstagram hesabının kurucuları. Yıllardır biri müzik diğeri değerler eğitimi veren iki eğitimci. Kendi işlerini icra etmenin yanı sıra karı koca olarak da birlikte birçok proje yürütüyorlar. Değerler eğitiminde, ilk ve orta öğretim çocuklarına eğitim materyali olarak kullanabilecek rap - hip hop şarkılar hazırlayan çift, fantastik hikayeler kurgulayıp değerlerin dikkat çekmesini ve akılda kalıcı olmasını sağlıyor. Eğitim materyallerine alternatifler üreterek çocukların algılarını güçlendirmek için uğraşan çift, bir hikaye kitabı ve müzik albümü de çıkarmışlar. Göker çifti bir de müzikli masallar yazıp anlatmaya başlamışlar. Çocuk Kütüphanesi Gönüllüleri ile çocuk kütüphanelerinde etkinlikler yapmaya başlayan Fikir Kumabarası'nın kurucuları geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da bulunan Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi'nde 'Kütüphanede Müzik Var' etkinliği gerçekleştirdiler. Çocuklara masal anlatıp atık malzemelerle enstrüman yapan çift ile bir araya geldik.

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FİKİRLERİMİZİ HERKES DUYSUN

Suhube Göker, aslında Turist Rehberliği bölümü ve İlahiyat Fakültesi'ni bitirmiş. Çocukluğundan beri de yerel ve ulasal televizyon ile radyolarda program yapımcısı ve sunucusu olarak görev yapmış. Birçok eğitim projesinde görev alan Göker, çocukluğunda göçmen olan anneannesinden dinlediği mistik hikayeleri, şimdilerde kendisinin dillendirdiği gizemli masallara dönüştürerek hem anlatmaya hem de yazmaya devam ediyor. Üsküdar Belediyesi'nde eğitimci olan Göker,'in 'Huzursuz Kaşifler 1- Zamanlar Arası Geçiş' isimli bir de kitabı var. Eşi Volkan Göker ise Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümü mezunu. Eğitimci ve müzisyen olan Göker, çocuklara değerler eğitimini müzik yoluyla vermenin üzerinde çalışıyor. Müziğin inancının önüne geçmemesi için çeşitli eğitim kurumlarında dersler verip, yöneticilik yapmış. Eşi değerler eğitimini fantastik bir şekilde çocuklara anlatırken o da rap müzik yoluyla çocukların dikkatini çekiyor.

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Evlendikleri günden beri kendi işlerini yapmanın yanı sıra çocuklar için de gönüllü olarak bu faaliyetlerini yürüten karı koca 10 yıldır yapmış oldukları çalışmaları herkesin faydalanabilmesi için Fikir Kumbarası isimli instagram hesabını açmışlar. Uyguladıkları sıradışı eğitim metodlarını buradan duyuran çiftin amacı yükselen gençliğin doğru bir şekilde eğitilmesi.

FANTASTİK SAHNELER KURUYORUZ

Fikir Kumbarası ile 3 aylık bir sosyal medya geçmişleri olduğunu söyleyen Suhube Göker, "Eşimle birlikte sosyal medyada yer alan insanlar değildik. Yaptığımız çalışmaların daha fazla insana duyurulmasını canı gönülden arzu ediyorduk. Sosyal medya yaptığımız işleri duyurmak için bir mecraymış. Fikir kumbarası diye bir sayfa açtık ve yaptığımız çalışmaları duyurmaya başladık" diyor. 36 yaşındaki Göker, "Biz eski eğitim sistemleriyle okuduk ama zaman değişiyor, teknoloji gelişiyor. Çocuklara artık var olan metodlar sıkıcı geliyor. Bu sıkıcılıktan kurtulmak için yeni metodlar geliştirmek gerekiyor. Adabı muaşeret öğretmeniyim. Değerler eğitimi veriyorum. Bazen din eğitimi de veriyorum. Benim ölümü, imanın şartlarını ilgi çekici bir şekilde anlatmam gerekiyor. Çocuklara fantastik bir sahne kurgulatıp bunları anlatmak zor şeyler değil. Biz kendi öğrencilerimize yıllardık böyle ders anlattık ama daha büyük kitlelere ulaşmamız gerekiyor. Bu yüzden hikayeleri bir kitapta topladım" ifadelerini kullanıyor.

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BU MASALLAR ŞARKIDAN

Volkan Göker ise İslami bilgileri rap - hip hop şarkı tarzında kurguluyor. Hatta bu şarkılarını 'Kukla' isimli albümünde toplamış. Klasik batı müziği eğitimi almış olan Göker, ilkokul 4'üncü sınıfta piyano çalmaya başlamış. Beste yapan ve şarkı söyleyebilen müzisyen, "Batı müziği ile uğraşırken barlardan kurtulamıyorsunuz. Buna yıllarca kafa yordum. Hem müzik yapıp hem de inancımın gerektiği gibi yaşamam gerekiyordu. İnancımı ve sevdiğim işi birleştirebilmek için çok uğraştım. Baya ızdıraplar çekip gözyaşları döktüm" diyor. 2 ila 60 yaş aralığında öğrencileri olan Göker, çeşitli kurumlarda çalışıp öğretmenlik yaptıktan sonra artık sadece çocuklar için çalışmaya karar vermiş. 'Şarkıdan Masallar' adlı yeni bir çalışma başlatan çift, bu format ile masalları müzik ile birleştiriyor. Suhube Göker eşinin yazdığı masalları seslendirirken Volkan Göker gitarıyla hikayeleri daha da eğlenceli hale getiriyor. Şarkıdan masallar çalışması üzerinde bir yandan çalışmaya devam eden çift, masallarını da bir kitapta toplanmaya hazırlanıyorlar.

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Kitaplar rap'le okunacak

Müziğin çocuklar üzerindeki etkisini çok iyi bildiğini söyleyen Volkan Göker, rap müziğin çocuklar için dikkat çekici olmasından dolayı İslami çocuk şarkıları yapıyor. Rap'in eğitim metodu olarak da kullanılabildiğini söyleyen Göker, "Rap'in melodik şarkılara göre gücü çok daha fazla. Çocukların uyması gereken bir melodi yok. Bu yüzden eğitim metodu olarak çok elverişli. Çocukların okuma ve anlama hızlarını artırmak için de rap kullanılabilir. Yeni bir okuma metodu üzerinde çalışıyorum şu anda. Reptik okuma ismini verdiğimiz metod ile çocuk kitabı müzikle birlikte okuyor. Şu an ilk okul çocukları için bir kitap yazıyor ve müziğini kurguluyoruz" diyor.